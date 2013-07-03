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"Питтсбург" сумел договориться с Дюпуи

"Питтсбург" сумел договориться с Дюпуи
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«Питтсбург» подписал новый контракт с нападающим Паскалем Дюпуи, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на четыре года, за которые 34-летний канадец заработает 15 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Дюпуи принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, заработав 38 (20+18) очков, и в 15 матчах плей-офф, набрав 11 (7+4) результативных баллов.

Ранее сообщалось, что Дюпуи, чей контракт с клубом истекает 5 июля, может выйти на рынок свободных агентов.

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