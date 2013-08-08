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"Барыс" подтвердил переход Антропова

"Барыс" подтвердил переход Антропова
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Астанинский «Барыс» подтвердил информацию «Чемпионат.com» о подписании контракта с нападающим «Виннипега» Николаем Антроповым. Как сообщает официальный сайт клуба, стороны заключили двухлетнее соглашение.

Напомним, что Антропов в минувшем сезоне выступал за клуб из Астаны во время локаута в НХЛ. В 26 матчах в форме «Барыса» центральный нападающий набрал 17 (3+14) очков.

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