"Барыс" подтвердил переход Антропова

Астанинский «Барыс» подтвердил информацию «Чемпионат.com» о подписании контракта с нападающим «Виннипега» Николаем Антроповым. Как сообщает официальный сайт клуба, стороны заключили двухлетнее соглашение.

Напомним, что Антропов в минувшем сезоне выступал за клуб из Астаны во время локаута в НХЛ. В 26 матчах в форме «Барыса» центральный нападающий набрал 17 (3+14) очков.