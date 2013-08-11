Князев: качество льда в Астане оставляет желать лучшего

Нападающий «Югры» Кирилл Князев, который летом перебрался в ханты-мансийский клуб из московского «Динамо», прокомментировал свой переход из стана действующего чемпиона КХЛ и поделился впечатлениями от предсезонного турнира в Астане, где «Югра» проиграла два стартовых матча «Витязю» и «Барысу».

«Не думаю о том, что перешёл из команды-чемпиона в команду, которой предстоит бороться за попадание в плей-офф. Прежде всего хочется играть в хоккей и получать удовольствие от любимого дела. Личные задачи на сезон? Хочется доказать самому себе, что я могу играть на прежнем уровне, хочется снова почувствовать ту уверенность, которая была у меня, когда я выступал за „Спартак“. Хочется вместе с командой выполнить задачу попадания в плей-офф, а дальше будем смотреть», — цитирует форварда «Р-Спорт».

Князев отметил, что матч с «Барысом» дался его команде легче, чем против «Витязя»: «С „Барысом“ получилось полегче, чем с „Витязем“, и по игре, и по состоянию. Против „Витязя“ всё-таки у нас был первый матч только в это межсезонье, было тяжеловато. Но и сегодня, когда мы перешли на игру в три тройки, начала сказываться усталость. Качество льда в Астане, к тому же, оставляет желать лучшего».