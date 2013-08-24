Гончар: вёл переговоры с "Магниткой", но в последний момент решил остаться в НХЛ

Защитник «Далласа» Сергей Гончар, который этим летом вёл переговоры с магнитогорским «Металлургом», но в итоге принял решение остаться в НХЛ, прокомментировал своё решение. По словам ветерана, он решил остаться в Северной Америке в интересах семьи.
«Мы вели переговоры с „Магниткой“, это правда. Я играл там во время локаута и действительно рассматривал их предложение. Условия были просто отличные, мне там всё нравилось и нравится. Переговоры вели, но в последний момент решил подписать контракт с „Далласом“. Дело в том, что моё личное пожелание было заключить договор на два года. А столько времени вдали от семьи провести тяжеловато. Пришлось остаться в Северной Америке», — цитирует защитника «Р-Спорт».
Напомним, что 39-летний защитник подписал со «звёздами» двухлетнее соглашение, по которому заработает $ 10 млн.
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