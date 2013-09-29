НХЛ сократила дисквалификацию тафгая "Финикса" Биссоннетта

Представители Национальной хоккейной лиги объявили о сокращении дисквалификации тафгая «Финикса» Пола Биссоннетта с десяти до трёх матчей, сообщает официальный сайт НХЛ. Напомним, что форвард «койотов» получил автоматическую 10-матчевую дисквалификацию за оставление скамейки запасных во время драки в предсезонном матче против «Лос-Анджелеса» 15 сентября.

Данное решение было принято, потому что по записи матча невозможно установить, когда Биссоннетт покидает скамейку запасных. Сам форвард утверждал, что вышел на лёд в ходе стандартной смены, заменив Макса Доми. Это подтвердили другие игроки и тренер «Финикса». Ни один из судей матча опровергнуть слова Биссоннетта не смог. Таким образом, нападающий пропустит три игры регулярного чемпионата — с «Рейнджерс», «Сан-Хосе» и «Айлендерс», и уже 10 октября сможет сыграть с «Детройтом». Кроме того, Биссоннетт заплатит штраф в размере $ 11 346.