Читатели "Чемпионат.com" считают, что "Авангард" сумеет переиграть "Витязь"

«Чемпионат.com» подводит итоги опроса, в котором интересовался у читателей их мнением относительно окончания затянувшейся серии поражений омского «Авангарда». Большинство читателей (35,5%) считают, что омичи сумеют прервать серию неудач уже в ближайшей игре против «Витязя». 22,4% проголосовавших выбрали уже завершившийся матч против московского «Динамо», в котором «Авангард» был разгромлен со счётом 6:0. Третье место (17,3%) занял вариант «Это случится не в этом сезоне».

Полностью с итогами опроса можно ознакомиться по ссылке:

https://www.championat.com/poll/archive/poll/4758.html.