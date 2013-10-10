Читатели "Чемпионат.com" считают, что "Авангард" сумеет переиграть "Витязь"
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«Чемпионат.com» подводит итоги опроса, в котором интересовался у читателей их мнением относительно окончания затянувшейся серии поражений омского «Авангарда». Большинство читателей (35,5%) считают, что омичи сумеют прервать серию неудач уже в ближайшей игре против «Витязя». 22,4% проголосовавших выбрали уже завершившийся матч против московского «Динамо», в котором «Авангард» был разгромлен со счётом 6:0. Третье место (17,3%) занял вариант «Это случится не в этом сезоне».
Полностью с итогами опроса можно ознакомиться по ссылке:
https://www.championat.com/poll/archive/poll/4758.html.
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