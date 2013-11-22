"Адмирал" расторг контракт с Лундстрёмом
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«Адмирал» расторг контракт с голкипером Юакимом Лундстрёмом, сообщает официальный сайт клуба.
В текущем сезоне в составе «Адмирала» 29-летний хоккеист принял участие в 18 матчах, где одержал 5 побед, пропустил 47 шайб и заработал коэффициент надёжности 2,72 и процент отражённых бросков 91,5.
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