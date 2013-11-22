"Адмирал" расторг контракт с Лундстрёмом

«Адмирал» расторг контракт с голкипером Юакимом Лундстрёмом, сообщает официальный сайт клуба.

В текущем сезоне в составе «Адмирала» 29-летний хоккеист принял участие в 18 матчах, где одержал 5 побед, пропустил 47 шайб и заработал коэффициент надёжности 2,72 и процент отражённых бросков 91,5.

Напомним, «Адмирал» подписал контракт с Лундстрёмом 7 июня.