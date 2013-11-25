Нурисламов перешёл в "Авангард"
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Омский «Авангард» заключил контракт до конца сезона с защитником Евгением Нурисламовым, информирует официальный сайт клуба. В «Авангарде» Нурисламов будет выступать под номером 15.
В минувшем сезоне 31-летний игрок обороны выступал за подмосковный «Атлант», сыграв 9 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрав в них 1 (0+1) очко при показателе полезности "-1". Всего за карьеру в КХЛ он провёл 181 матч, выступая за «Локомотив», «Атлант» и «Нефтехимик», и набрал 19 (2+17) очков.
До перехода в «Авангард» Нурисламов выступал в РХЛ за «Кристалл» из Электростали, а также играл в одной из низших лиг Северной Америки. Отметим, что Нурисламов знаком наставнику «Авангарда» Милошу Ржиге по совместной работе в «Атланте».
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