"Сарыарка" в овертайме сломила сопротивление "Зауралья"

В очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ «Сарыарка» в Караганде взяла верх над курганским «Зауральем» в овертайме — 2:1 ОТ. В составе победителей точными бросками отметились Дмитрий Самарин и Кирилл Лебедев. У проигравших единственную шайбу забросил Владимир Заварзин. Таким образом, хоккеисты «Зауралья» продлили свою безвыигрышную серию, доведя её до семи матчей. В свою очередь, «Сарыарка» выиграла шесть из семи последних матчей.

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