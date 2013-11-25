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"Сарыарка" в овертайме сломила сопротивление "Зауралья"

"Сарыарка" в овертайме сломила сопротивление "Зауралья"
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В очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ «Сарыарка» в Караганде взяла верх над курганским «Зауральем» в овертайме — 2:1 ОТ. В составе победителей точными бросками отметились Дмитрий Самарин и Кирилл Лебедев. У проигравших единственную шайбу забросил Владимир Заварзин. Таким образом, хоккеисты «Зауралья» продлили свою безвыигрышную серию, доведя её до семи матчей. В свою очередь, «Сарыарка» выиграла шесть из семи последних матчей.

Высшая хоккейная лига. Регулярный чемпионат

ВХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2013, понедельник. 17:00 МСК
Сарыарка
Караганда
Окончен
2 : 1
ОТ
Зауралье
Курган
1:0 Самарин – 32:27 (4x5)   1:1 Заварзин (Сурсов) – 53:12 (5x5)   2:1 Лебедев (Лучкин, Макаров) – 61:41 (4x3)
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