Видео. "Динамо" (Москва) — "Ак Барс"
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Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча Континентальной хоккейной лиги между московским «Динамо» и «Ак Барсом». Встреча проходила в Москве и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:0.
Хозяева отличились по разу в каждом из периодов — голы на свой счёт записали Константин Глазачев, Сергей Соин и Максим Пестушко, реализовавший буллит. Для динамовцев это вторая победа подряд в чемпионате. В свою очередь, хоккеисты «Ак Барса» потерпели третье поражение в четырёх последних матчах.
Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат
КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2013, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Глазачев (Яласваара, Соин) – 14:05 (5x4) 2:0 Соин (Бабенко, Корягин) – 31:53 (5x5) 3:0 Пестушко – 47:53
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