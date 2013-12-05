Видео. "Динамо" (Москва) — "Ак Барс"

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча Континентальной хоккейной лиги между московским «Динамо» и «Ак Барсом». Встреча проходила в Москве и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:0.

Хозяева отличились по разу в каждом из периодов — голы на свой счёт записали Константин Глазачев, Сергей Соин и Максим Пестушко, реализовавший буллит. Для динамовцев это вторая победа подряд в чемпионате. В свою очередь, хоккеисты «Ак Барса» потерпели третье поражение в четырёх последних матчах.

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат