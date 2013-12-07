Ю. Ялонен: не забивая гол, игру выиграть невозможно
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Главный тренер СКА Юкка Ялонен после поражения в матче регулярного чемпионата от ЦСКА подвёл итоги этой встречи.
«Поздравляем ЦСКА с победой. Не забивая гол, игру выиграть невозможно. Мы начали недостаточно хорошо, неаккуратно работали с шайбой. Но в дальнейшем мы начали добавлять. Не могу сказать, что сыграли отлично, но моменты были, и мы могли забить один или два гола. Мы совершили промахи в хороших моментах. Плохо работало большинство сегодня. ЦСКА здорово играл в средней зоне, они хорошо оборонялись, и поэтому было сложно им забить», — цитирует Ялонена клубная пресса.
Напомним, СКА в гостевом матче уступил ЦСКА со счётом 0:2.
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