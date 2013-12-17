Шалаев: клубы КХЛ единогласно высказались убрать из заявки двух молодых игроков

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Владимир Шалаев сообщил, что лига намерена изменить правила лимита на молодых игроков уже в текущем сезоне. Сейчас, напомним, в заявку на игру клубы КХЛ должны включать не менее двух хоккеистов не старше 1992 года рождения.

«Единогласно все клубы высказались за то, чтобы убрать из заявки на матч двух молодых игроков и вернуться к предыдущему институту, когда два молодых игрока могли включаться в заявку, но не были „обязаловкой“. Более того, уже сейчас мы поставим перед правлением лиги вопрос, чтобы из этих обязательных молодых игроков исключить вратаря. Останется один обязательный молодой игрок — полевой. Постараемся решить вопрос уже после перерыва в чемпионате.

Команды просто тащат своего вратаря на матчи, чтобы выполнить лимит. Зачем заниматься профанацией, мы же вредим ребятам. На нашем заседании присутствовал генеральный менеджер СКА и сборной России Алексей Касатонов, мы можем сказать, что федерация не против изменений в правилах по данному вопросу», — цитирует Шалаева «Р-Спорт».