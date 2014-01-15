Бобровский: старался не думать о том, что могу пропустить Олимпиаду

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, включённый в состав олимпийской сборной России на Игры в Сочи, рассказал о своём восстановлении после травмы и признался, что старается жить одним днём и не заглядывать далеко в будущее.

«Не помню, чтобы раньше пропускал столько времени из-за травмы… Было тяжело, но я старался не зацикливаться на этом, а просто принял это как факт. Травмы — часть игры, я сохранял оптимизм и старался сконцентрироваться на своей работе. Был рад вернуться на лёд, очень соскучился по игре и партнёрам.

Я старался не думать о том, как моя травма может негативно повлиять на мои шансы поехать на Олимпиаду. Я хочу жить здесь и сейчас — это была моя главная цель во время восстановления», — цитирует Бобровского официальный сайт «Коламбуса».