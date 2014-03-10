Браташ: на Западе сюрприз скорее может преподнести "Локомотив", чем ЦСКА

Хоккейный эксперт Олег Браташ поделился своими впечатлениями от стартовых матчей плей-офф в Континентальной хоккейной лиге. Браташ считает, что исход серии между московским «Динамо» и «Локомотивом» решится в третьем матче серии.

«Я не сомневался, что „Сибирь“ будет очень упорно играть. Я бы не стал предсказывать результат серии. Считаю, что Казань очень удачно отскочила во втором матче и подравняла шансы. Судя по игре, которую команды демонстрировали в течение сезона, отдать кому-то предпочтение сложно. Но в этой паре „Ак Барс“ не является фаворитом. В паре „Барыс“ — „Автомобилист“ изначально предпочтение я отдавал именно „Автомобилисту“. Предполагал, что в решающий момент проблемы в обороне „Барыса“ скажутся, и они не смогут пройти такую организованную команду, как „Автомобилист“. „Барыс“ сыграл удачно и сильно повысил свои шансы после двух домашних побед. Но „Автомобилист“ будет биться до конца, и серия может повернуться в другую сторону.

На Западе сюрприз скорее может преподнести „Локомотив“, чем ЦСКА. Судя по первым матчам, СКА имеет явное игровое преимущество над ЦСКА. А вот „Динамо“ победы над „Локомотивом“ дались очень тяжело. Решающей станет третья игра. Если „Локомотиву“ удастся победить, то в серии может завязаться борьба. Ну а при счёте 0-3, изменить что-то уже будет сложно. Что касается пары СКА — ЦСКА, то даже победа московской команды в отдельном матче не поменяет общую расстановку», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионат.com» Мария Роговская.