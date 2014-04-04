Форвард сборной России U18 Лазарев пропустит чемпионат мира
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Главный тренер юниорской сборной России U18 Павел Баулин сообщил, что нападающий Максим Лазарев, включённый в расширенный состав национальной команды на чемпионат мира, пропустит чемпионат мира из-за проблем с мениском.
«Для нас это серьёзная потеря. Планировалось, что Лазарев займёт место в первом или втором звене. К сожалению, у него проблемы с мениском, и он вынужден уехать из Новогорска», — приводит слова Баулина ИТАР-ТАСС.
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