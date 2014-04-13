Знарок: сокращения в сборной России начнутся в ближайшее время

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился своими впечатлениями от двух матчей Еврочелленджа с командой Словакии. Напомним, что в первой игре российская команда праздновала победу со счётом 3:1, а во втором уступила со счётом 3:4.

«В целом тренерский штаб сборной доволен. Как ни странно, второй матч, несмотря на счёт, провели лучше, чем первый. Сегодня во втором и третьем периодах ребята показали тот хоккей, которого мы от них ждём. Активный, наступательный, эмоциональный. В общем, рисунок уже просматривался. Когда ждать первых сокращений? Может, уже в самолёте уйдут два защитника и один нападающий», — цитирует тренера «Спорт-экспресс».