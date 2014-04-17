Сборные Финляндии, Чехии и Швейцарии добились побед в матчах Еврочелленджа
В рамках турнира Европейского хоккейного вызова состоялись очередные матчи.
Сборная Финляндии всухую обыграла команду Германии — 3:0. В пятницу команды проведут повторный матч.
Сборная Швейцарии нанесла поражение команде Белоруссии — 5:2. Завтра состоится повторная встреча.
Сборная Чехии уверенно переиграла команду Норвегии со счётом 5:1.
Финляндия — Германия — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Белоруссия — Швейцария — 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)
Чехия — Норвегия — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
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