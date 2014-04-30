Мозякин установил шесть новых рекордов КХЛ

По итогам сезона в КХЛ форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин установил сразу шесть новых рекордов. Он стал первым игроком в истории лиги, набравшим более 100 очков за сезон. На счету Мозякина 73 (34+39) очка в 54 матчах регулярного чемпионата и 33 (13+20) очка в 21 матче плей-офф. В общей сложности он набрал в этом сезоне 106 (47+59) очков. По количеству очков в одном розыгрыше Кубке Гагарина Мозякин также вышел на первое место за всё время, обойдя Йозефа Вашичека сразу на 11 очков.

Кроме того, Мозякин обновил рекорды КХЛ по заброшенным шайбам в сезоне (47), результативным передачам в плей-офф (20), победным голам в овертаймах плей-офф (4), а также победным шайбам в матчах Кубка Гагарина (8).