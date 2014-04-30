Мозякин установил шесть новых рекордов КХЛ
По итогам сезона в КХЛ форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин установил сразу шесть новых рекордов. Он стал первым игроком в истории лиги, набравшим более 100 очков за сезон. На счету Мозякина 73 (34+39) очка в 54 матчах регулярного чемпионата и 33 (13+20) очка в 21 матче плей-офф. В общей сложности он набрал в этом сезоне 106 (47+59) очков. По количеству очков в одном розыгрыше Кубке Гагарина Мозякин также вышел на первое место за всё время, обойдя Йозефа Вашичека сразу на 11 очков.
Кроме того, Мозякин обновил рекорды КХЛ по заброшенным шайбам в сезоне (47), результативным передачам в плей-офф (20), победным голам в овертаймах плей-офф (4), а также победным шайбам в матчах Кубка Гагарина (8).
Рекомендуем вам
- 25 апреля 2021
-
02:46
-
02:27
- 24 апреля 2021
-
23:55
-
23:37
-
23:28
-
23:09
-
22:56
-
22:36
-
22:30
-
22:08
-
21:51
-
21:49
-
21:49
-
21:18
-
21:08
-
20:57
-
20:50
-
20:49
-
20:47
-
20:42
-
20:39
-
20:33
-
20:26
-
20:15
-
19:59
-
19:33
-
19:15
-
18:55
-
18:52
-
18:34
-
18:23
-
18:05
-
17:58
-
17:52
-
17:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам