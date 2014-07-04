«Вашингтон» подписал контракты с двумя форвардами
«Вашингтон» подписал контракты с двумя форвардами — Тимом Кеннеди и Крисом Ньюбери, сообщают североамериканские издания. 28-летний Кеннеди, который может играть как на позиции центрфорварда, так и с краю, в минувшем сезоне отыграл 37 матчей за «Финикс» и заработал 8 (2+6) очков при нулевом показателе полезности. Ранее форвард выступал за «Баффало», «Флориду» и «Сан-Хосе».
32-летний Ньюбери, который также является универсальным форвардом, в прошлом сезоне провёл 4 матча за «Филадельфию» и набрал 1 (0+1) очко. Также нападающий выступал за фарм-клуб «Филадельфии», но затем был отдан в аренду в фарм-клуб «Вашингтона».
- 29 октября 2020
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