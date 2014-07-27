Р. Ротенберг: арену «Йокерита» можно сделать лучшей в КХЛ

Вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал о причинах, по которым «армейский» клуб проведёт два предсезонных матча на домашней арене «Йокерита». Напомним, что Ротенберг является одним из совладельцев компании, которая в прошлом году купила «Хартвалл Арену».

«Мы сыграем два матча в Хельсинки. Завтра – первая игра против „Атланта“, затем встреча с „Северсталью“. Оба матча пройдут на „Хартвалл-арене“. Для нас важно провести первые матчи здесь, проверить силы перед стартом сезона. И протестировать „Хартвалл-арену“, понять, что можно сделать лучше в матчах регулярного сезона. Считаю, что мы можем сделать хельсинкскую арену лучшей в КХЛ. Для команды важно, что мы тренируемся рядом с Санкт-Петербургом. Это проще с точки зрения логистики. Надеемся, что и другие команды КХЛ со временем начнут готовиться к сезону здесь», — цитирует Ротенберга «Спорт-экспресс».