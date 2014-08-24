«Толпар» добился победы над «Эспоо» на Кубке мира в Уфе

«Толпар» добился победы над «Эспоо Блюз» на Кубке мира среди молодёжных клубных команд в Уфе, переиграв соперника со счётом 5:2. В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке уфимцы поразили ворота соперника дважды, на что «Эспоо» ответил лишь голом Суомелы.

В заключительном периоде Василий Жилов и Алексей Митрофанов отправили в ворота соперника ещё две шайбы, установив окончательный счёт в матче. Следующим соперником «Толпара» станет чешская команда «Пираты Хомутов», которая пока идёт без поражений.