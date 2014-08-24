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«Толпар» добился победы над «Эспоо» на Кубке мира в Уфе

«Толпар» добился победы над «Эспоо» на Кубке мира в Уфе
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«Толпар» добился победы над «Эспоо Блюз» на Кубке мира среди молодёжных клубных команд в Уфе, переиграв соперника со счётом 5:2. В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке уфимцы поразили ворота соперника дважды, на что «Эспоо» ответил лишь голом Суомелы.

В заключительном периоде Василий Жилов и Алексей Митрофанов отправили в ворота соперника ещё две шайбы, установив окончательный счёт в матче. Следующим соперником «Толпара» станет чешская команда «Пираты Хомутов», которая пока идёт без поражений.

Молодёжный Кубок Мира . Группа A
24 августа 2014, воскресенье. 18:00 МСК
Толпар
Уфа, Россия
Окончен
5 : 2
Эспоо Блюз-мол.
Эспоо, Финляндия
1:0 Мансуров (Сетдиков, Дюрягин) – 09:54 (5x4)     1:1 Саари – 18:17 (5x5)     2:1 Митрофанов (Хрипунов) – 22:06 (5x4)     2:2 Суомела – 32:36 (5x5)     3:2 Хрипунов (Маргамов) – 33:59 (5x5)     4:2 Жилов (Гиндуллин) – 53:18 (5x5)     5:2 Митрофанов (Дубинин, Мокин) – 53:41 (5x5)    