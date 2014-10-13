«Торпедо» пополнилось воспитанником ЦСКА Артёмом Блажиевским

«Торпедо» пополнилось 20-летним воспитанником ЦСКА Артёмом Блажиевским, сообщает официальный сайт нижегородского клуба. В составе новой команды хоккеист будет выступать под номером 32.

Три последних сезона Блажиевский провёл в составе «Красной Армии», где, несмотря на амплуа защитника, демонстрировал высокую результативность. В частности, в 68 играх прошлого сезона новобранец «Торпедо» заработал 40 (20+20) очков за результативность. Помимо этого, Артём стал лучшим игроком плей-офф МХЛ 2013-2014 годов по показателю полезности (+19).