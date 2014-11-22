Плющев: наверняка Малыхину по-прежнему хочется заиграть в «Ак Барсе»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев дал свою оценку ситуации с форвардом Фёдором Малыхиным, который последние матчи не попадал в состав «Ак Барса», после чего появились слухи о возможном обмене игрока в ЦСКА.

«Ситуация с Фёдором Малыхиным вполне обычная, игровая. Мы не знаем всей внутренней кухни, поэтому делать выводов всё-таки не стоит. «Ак Барс» — клуб с серьёзными амбициями. Наверняка Фёдору, молодому и талантливому, по-прежнему хочется заиграть именно в Казани. Всё остальное – строго индивидуально. Не у всех получается вписаться в коллектив. Не стоит забывать и о понятии «мой тренер — моя команда». Кого-то волнует материальная сторона, кто-то хочет прогрессировать. Каждый должен решать для себя сам, и Малыхин не исключение», — передаёт слова Плющева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, что тренерский штаб «Ак Барса» вернул Малыхина в состав команды на матч с омским «Авангардом», который состоится сегодня, 22 ноября, 17:30 мск. Купить видеотрансляцию матча «Ак Барс» — «Авангард».