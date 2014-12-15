Бурмистров: Мозякин и Зарипов – отличные партнёры по звену в сборной России
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Нападающий сборной России Александр Бурмистров отметил отличное настроение от пребывания в расположении главной команды страны.
«Ощущения от пребывания в сборной отличные. Некоторые ребята получили травмы, но в целом приехали все сильнейшие. Здесь не может быть плохих партнёров, а про Сергея Мозякина и Даниса Зарипова и говорить нечего – отличные партнёры. У нас нет первого или четвёртого звена, все равны», — передаёт слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
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