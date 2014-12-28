Купер: складывалось впечатление, что Василевский играет в НХЛ уже лет шесть

Главный тренер «Тампы» Джон Купер признался, что его впечатлила игра молодого российского голкипера Андрея Василевского, которого команда вызывала из фарм-клуба на время травмы основного вратаря команды Бена Бишопа.

«Я был впечатлён профессионализмом и прогрессом Андрея Василевского. По сравнению с тренировочным лагерем он прибавил в игре клюшкой, стал увереннее себя чувствовать в сложных ситуациях. Складывалось впечатление, что он играет в НХЛ уже лет шесть. Так что не буду утверждать, что он больше не появится в основной команде до конца года», — цитирует тренера Tampa Bay Times.