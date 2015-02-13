Тоффоли, Гибсон и Ньюджент-Хопкинс — лучшие игроки дня в НХЛ

Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Тайлер Тоффоли признан первой звездой очередного игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. В матче регулярного чемпионата с «Калгари» он забросил три шайбы, а также сделал одну голевую передачу.

Второй звездой дня стал голкипер «Анахайма» Джон Гибсон. В игре с «Каролиной» он отразил 35 из 36 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку лучших хоккеистов дня нападающий «Эдмонтона» Райан Ньюджент-Хопкинс. В матче с «Монреалем» он оформил дубль.