Хоккей

Тоффоли, Гибсон и Ньюджент-Хопкинс — лучшие игроки дня в НХЛ

Тоффоли, Гибсон и Ньюджент-Хопкинс — лучшие игроки дня в НХЛ
Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Тайлер Тоффоли признан первой звездой очередного игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. В матче регулярного чемпионата с «Калгари» он забросил три шайбы, а также сделал одну голевую передачу.

Второй звездой дня стал голкипер «Анахайма» Джон Гибсон. В игре с «Каролиной» он отразил 35 из 36 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку лучших хоккеистов дня нападающий «Эдмонтона» Райан Ньюджент-Хопкинс. В матче с «Монреалем» он оформил дубль.

