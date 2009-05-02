"Детройт" выиграл первый матч у "Анахайма"
В первом матче четвертьфинальной серии НХЛ «Детройт» на своём льду обыграл «Анахайм».
Шведский защитник Никлас Лидстрем, забросивший две шайбы, принёс победу «крыльям» за 50 секунд до конца основного времени матча.
«Детройт» — «Анахайм» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).
0:1 — Перри (Пронгер) — 7:28
1:1 — Францен (Лидстрем, Осгуд) — 12:33 ГБ
2:1 — Лидстрем (Стюарт, Дацюк) — 34:24 ГБ
2:2 — Селянне (Гецлаф, Пронгер) — 39:43 ГБ
3:2 — Лидстрем (Клири, Зеттерберг) — 59:10
Вратари: Осгуд – Хиллер.
Счёт в серии: 1-0 (3:2, ...)
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