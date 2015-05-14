Корешков: у сборной России есть все предпосылки пройти шведов

Тренер молодёжной сборной России Евгений Корешков поделился мнением о предстоящем матче между сборными России и Швеции в четвертьфинале чемпионата мира, который начнётся 14 мая в 20:15 мск.

«Сборная Швеции — очень организованная команда, с хорошим катанием, хорошим подбором игроков. Им ни в коем случае нельзя проиграть в скорости. Всё остальное у нас есть: тактическая, техническая подготовка у сборной России на самом высоком уровне. И индивидуально у сборной России игроки очень высокого уровня…

Все сейчас выходят на пик формы — и Россия, и Швеция показывают очень хороший хоккей. У нас есть сильная вратарская линия, линия обороны. В целом команда сбалансированная, она прибавляла от матча к матчу. Есть все предпосылки пройти дальше», — приводит слова Корешкова «Р-Спорт».