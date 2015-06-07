«Калгари» подписал контракт с Луиком Маркоттом
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«Калгари Флэймз» подписал контракт с форвардом Луиком Маркоттом. Об этом сообщил агент 21-летнего хоккеиста Ален Руа. Предстоящий сезон нападающий начнёт в «Стоктоне», который является фарм-клубом «Калгари».
Минувший сезон Маркотт провёл в «Олимпик Гатино», принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата, забросил в них 36 шайб, сделал 40 результативных передач и стал лучшим бомбардиром клуба. Стоит отметить, что хоккеист не был задрафтован ни одним клубом Национальной хоккейной лиги.
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