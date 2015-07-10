Ежов: счастлив за Тихонова и Панарина, их уход из СКА – не потеря

Вратарь СКА Илья Ежов рассказал, как провёл лето а также признался, что с нетерпением ждёт начала работы с Андреем Назаровым.

«Рыбалка – это моё хобби. Много рыбачил. Почти весь отпуск провёл с семьёй в Канаде. Только на неделю в Майами съездил. Ожидания от работы с Андреем Назаровым? Уже не дождусь начала сборов. Интересно, какие нагрузки будут.

Немного непривычно, что чемпионат начнётся уже в августе. Отпуск немного сдвинулся на весну. Удалось всего пару жарких дней застать в Канаде. А лагерь будет летом. Но все в одинаковых условиях.

Уход Тихонова и Панарина – это не потеря. Наоборот, я очень рад за них. Они подписали контракты с очень хорошей командой. «Чикаго» — действующий обладатель Кубка Стэнли. Для Тихонова и Панарина – это шаг вперёд. Можно сказать, что Витя вернулся к себе домой. Счастлив за них!» — цитирует хоккеиста «Спорт-экспресс».