Фаст: в детстве хотел быть похож на Руа и Мюллюса

Вратарь ЦСКА Виктор Фаст рассказал, на кого равнялся, когда только начинал карьеру.

«Когда был маленький, то хотел быть похожим на Патрика Руа, а также на финского вратаря Ярмо Мюллюса, который играл за «Сан-Хосе» в 90-е. Ну и Томми Сало, конечно. Это вратарь, за которым я действительно пристально следил. А когда стал старше, то начал просто наблюдать за как можно большим числом вратарей, чтобы усвоить нечто новое. Меня сравнивали с Хенриком Лундквистом. Он отличный вратарь, один из лучших в мире, поэтому у него можно многому научиться», — приводит слова хоккеиста пресс-служба московских «армейцев».