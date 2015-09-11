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Гавлат получил приглашение в тренировочный лагерь «Флориды»

Гавлат получил приглашение в тренировочный лагерь «Флориды»
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Нападающий Мартин Гавлат пройдёт просмотр во «Флориде», информирует официальный сайт клуба. 34-летний форвард получил приглашение принять участие в тренировочном лагере «пантер» на условиях пробного контракта, по итогам которого будет принято решение о заключении полноценного соглашения.

В прошлом сезоне Гавлат выступал за «Нью-Джерси», сыграв 40 матчей в НХЛ и набрав в них 14 (5+9) очков. Всего за карьеру в НХЛ он провел 788 игр, в которых записал на свой счет 593 (241+352) очка.

Тренировочный лагерь «Флориды» открывается 17 сентября.

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