Гавлат получил приглашение в тренировочный лагерь «Флориды»

Нападающий Мартин Гавлат пройдёт просмотр во «Флориде», информирует официальный сайт клуба. 34-летний форвард получил приглашение принять участие в тренировочном лагере «пантер» на условиях пробного контракта, по итогам которого будет принято решение о заключении полноценного соглашения.

В прошлом сезоне Гавлат выступал за «Нью-Джерси», сыграв 40 матчей в НХЛ и набрав в них 14 (5+9) очков. Всего за карьеру в НХЛ он провел 788 игр, в которых записал на свой счет 593 (241+352) очка.

Тренировочный лагерь «Флориды» открывается 17 сентября.