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Секера: в «Эдмонтоне» двигаются в правильном направлении

Секера: в «Эдмонтоне» двигаются в правильном направлении
Хоккей / НХЛ

Новичок «Эдмонтона» защитник Андрей Секера заявил, что руководство «Ойлерз» движется в правильном направлении и он рад быть частью этой команды.

«Я посмотрел на перестановки в руководстве. Чиарелли и Маклеллан очень успешно работают. Потом я посмотрел состав. Там много талантливых игроков, много молодёжи. Здесь строят очень симпатичную команду, двигаются в правильном направлении, могут добиться успеха, и я хочу в этом участвовать», — приводит слова Секеры официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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