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«Кузня» командировала защитника Илью Неколенко в «Зауралье»

«Кузня» командировала защитника Илью Неколенко в «Зауралье»
Хоккей / КХЛ

Новокузнецкий «Металлург» отправил защитника Илью Неколенко в свой фарм-клуб «Зауралье», сообщает официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги.

В этом сезоне игрок обороны принял участие в 7 матчах в составе «Металлурга» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он отметился одной голевой передачей и 4-мя минутами штрафа при показателе полезности «-2».

Стоит отметить, что в «Зауралье» находятся ещё три игрока «Металлурга»: защитник Антон Капотов и нападающие Александр Складниченко и Александр Куваев.

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