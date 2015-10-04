«Кузня» командировала защитника Илью Неколенко в «Зауралье»

Новокузнецкий «Металлург» отправил защитника Илью Неколенко в свой фарм-клуб «Зауралье», сообщает официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги.

В этом сезоне игрок обороны принял участие в 7 матчах в составе «Металлурга» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он отметился одной голевой передачей и 4-мя минутами штрафа при показателе полезности «-2».

Стоит отметить, что в «Зауралье» находятся ещё три игрока «Металлурга»: защитник Антон Капотов и нападающие Александр Складниченко и Александр Куваев.