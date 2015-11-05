Читатели «Чемпионата» считают Линуса Умарка лучшим игроком КХЛ в октябре

На «Чемпионате» завершился опрос: «Кто, на ваш взгляд, стал лучшим игроком КХЛ в октябре?»

Большинство проголосовавших (31%) лучшим игроком октября посчитали Линуса Умарка, форварда «Салавата Юлаева». Второе место (22%) в голосовании занял нападающий «Барыса» Найджел Доус. Замкнул тройку лучших (9%) игрок «Сибири» Давид Улльстрём. 8% голосов читателей получил вратарь «Локомотива» Алексей Мурыгин, ещё 7% выбрали лучшим игроком месяца форварда «Магнитки» Сергея Мозякина.

Всего в голосовании приняли участие 13 350 человек.

С более полными результатами опроса можно ознакомиться здесь.