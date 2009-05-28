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"Торонто" интересуется братом Люка Шенна

"Торонто" интересуется братом Люка Шенна
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Генеральный менеджер «Торонто»Брайан Бурк заинтересован в выборе пятого номера нынешнего драфта Брейдона Шенна. Молодой нападающий является братом защитника «листьев» Люка Шенна.

«Это немного рискованно. Если один брат играет плохо и сидит в запасе, то начинаешь переживать за второго. Но в случае с братьями Шенн я уверен, что этого бояться не стоит. Если у одного из братьев есть характер, значит, он есть и у другого», — цитирует Бурка The National Post.

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