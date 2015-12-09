Майоров: кроме ЦСКА только «Локомотив показывал серьёзную игру

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о выступлении ЦСКА в текущем сезоне.

«Две трети чемпионата уже позади. И за этот промежуток времени только «армейцы» демонстрировали ровный и добротный хоккей, избежали серьёзных спадов. Их тренерский штаб очень умело варьирует состав. В зависимости от качества игры, от соперника, да и от турнирной ситуации тоже.

Кто ещё в КХЛ может похвастаться тем же? Еще в самом начале сезоне многие наши лидеры начали оступаться. Да так, что руководитель клубов за голову хватались. Кроме ЦСКА только «Локомотив показывал серьёзную игру. Но и ярославцы в последнее время начали спотыкаться. И ничего удивительного в этом нет. При таком ужасном изматывающем календаре такие спады неизбежны. Удивительно скорее то, что московским армейцам удается их избежать.

Для того чтобы в таком жёстком графике не было провалов, нужно иметь, во-первых, хороший уровень мастерства. Который позволяет давать результат даже на фоне усталости. А им у нас могут похвастаться далеко не все команды. Во-вторых, спасти от спадов может глубина состава, которая опять же есть у ЦСКА и которой не обладают многие другие клубы КХЛ.

Порой приходится слышать, что ЦСКА – команда одного игрока, Александра Радулова. Но это неверно! Если пару лет назад это утверждение ещё было чем-то обосновано, то с приходом на тренерский мостик Дмитрия Квартальнова всё изменилось коренным образом. И сейчас ЦСКА зависит от Радулова (не умаляя его достоинств) в гораздо меньшей степени. У «армейцев» хорошая организация игры. Да и молодёжь подтянулась. Надо ведь учитывать и то, что многие лидеры москвичей, в первую очередь Стефан Да Коста, сейчас пропускают матчи из-за травм», – цитирует Майорова «Советский спорт».