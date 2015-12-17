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«Слован» 26 декабря сыграет в форме, созданной специально к Рождеству

«Слован» 26 декабря сыграет в форме, созданной специально к Рождеству
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Хоккейный клуб «Слован» проведёт 26 декабря матч с «Торпедо» в игровой форме, созданной специально к Рождеству, сообщает официальный сайт команды.

После игры свитера будут проданы на аукционе, вырученные средства с которого пойдут на помощь детским командам клубной системы, а также на благотворительность.

«Мы представляем в КХЛ не только Братиславу, но и всю Словакию. Поэтому мы решили воспользоваться этой прекрасной возможностью, и решили на Рождество показать исключительность и уникальность нашей страны, передав это через форму», — сообщил Милан Вайда, директор по маркетингу ХК «Слован».

Рождественская форма «Слована»

Рождественская форма «Слована»

Фото: Официальный сайт ХК «Слован»

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