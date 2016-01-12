Малыхин: «Ак Барсу» очень стыдно за такую игру

Нападающий «Ак Барса» Фёдор Малыхин прокомментировал поражение от «Авангарда» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ощущения после матча ужасные. Очень стыдно за игру. В первую очередь стыдно перед болельщиками. Хочется извиниться за такое поражение. Мы теряли концентрацию и допускали ошибки в обороне. «Авангард» лучше двигался, создавал моменты и реализовал их. Мы же создали слишком мало моментов для победы. Мало бросали, мало лезли на ворота, мало было злости и агрессии. Конечно, очень стыдно за такую игру. Надо делать серьёзные выводы, как можно скорее начать показывать нашу игру.

Моё состояние? Конечно, мне было непросто. Но не хочу искать для себя оправдания и отговорки. Если тренерский штаб поставил меня, значит я должен выходить и выполнять своё игровое задание. Должен делать всё так, как я делал до травмы», — цитирует игрока официальный сайт казанской команды.