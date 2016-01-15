Казионов: ХК «Сочи» сейчас очень нужны очки, чтобы сохранить место повыше

Нападающий ХК «Сочи» Денис Казионов подвёл итоги матча с «Витязем», в котором его команда победила со счетом 5:4, а он оформил дубль.

«Нам очень нужны сейчас очки, чтобы сохранить место повыше перед плей-офф. По игре соперника могу сказать, что они молодцы, не сдавались. В третьем периоде у нас началась небольшая паника, когда они сравняли, но помог тайм-аут. Тренеры взбодрили команду. Настраивались на серьёзную борьбу. По-другому никак не выиграть.

Тренерский штаб показывал нам, как они играли до этого с «Йокеритом». У них вязкая игра, они играют 1-4. Были готовы к этому. Шёл на хет-трик? Да, никогда в КХЛ не удавалось мне забить три гола в одном матче. Надеюсь, что в будущем получится», — приводит слова Казионова пресс-служба ХК „Сочи“.