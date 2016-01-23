Сорокин: вратари помогли установить рекорд результативности на Матче звёзд КХЛ

Вратарь ЦСКА и сборной Запада Илья Сорокин поделился впечатлениями от первого для него Матча звёзд КХЛ.

«Впечатления скомканные, не так реагировал, тяжело было войти в такой матч и пропустить много шайб. Но потом вошёл, и всё стало нормально. Рекорд результативности? Да, вратари, как вы видите, помогли в этом плане. Интересными были и мастер-шоу, и сама игра. Для меня всё это было впервые. Играли, чтобы получить удовольствие.

Не хватало атмосферы по сравнению с прошлыми Матчами звёзд? Я первый раз играю, мне не с чем сравнивать. Поэтому всё было интересно. После окончания матча нам подарили медали. Отнесу её домой», — приводит слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.