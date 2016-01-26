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СКА отправился на выезд в Минск

СКА отправился на выезд в Минск
Хоккей / КХЛ

СКА отправился в Минск, где 27 января сыграет с местным «Динамо», информирует официальный сайт питерского клуба. Тренерский штаб команды взял в поездку 25 игроков.

Вратари: Илья Ежов, Микко Коскинен, Игорь Шестеркин.
Защитники: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.
Нападающие: Александр Барабанов, Павел Бучневич, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Александр Дергачев, Илья Каблуков, Александр Кадейкин, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Юаким Линдстрем, Стив Мозес, Алексей Поникаровский, Сергей Широков, Вадим Шипачев.

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