Форвард «Далласа» Спецца выбыл из строя на несколько недель

Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Спецца пропустит из-за травмы несколько недель, об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В пятницу Спецца был помещён в список травмированных. В матче против «Колорадо Эвеланш», который состоялся в четверг и который «Старз» выиграли со счётом 4:3, Спецца ударился о борт после силового приёма защитника «Эвеланш» Франсуа Бошемена.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок пропустит не больше недели.