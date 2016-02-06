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Форвард «Далласа» Спецца выбыл из строя на несколько недель

Форвард «Далласа» Спецца выбыл из строя на несколько недель
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Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Спецца пропустит из-за травмы несколько недель, об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В пятницу Спецца был помещён в список травмированных. В матче против «Колорадо Эвеланш», который состоялся в четверг и который «Старз» выиграли со счётом 4:3, Спецца ударился о борт после силового приёма защитника «Эвеланш» Франсуа Бошемена.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок пропустит не больше недели.

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