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Рутерфорд: «Питтсбург» старается укрепить оборону, мы рады приходу Шульца

Рутерфорд: «Питтсбург» старается укрепить оборону, мы рады приходу Шульца
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал обмен, в результате которого к команде присоединился защитник Джастин Шульц.

«Мы стараемся углубить нашу оборону, и мы очень рады, что Шульц появится у нас. «Эдмонтон» сейчас выстраивает состав за счет молодёжи, у них обновление. В их распоряжении много молодых, талантливых игроков, и не всё пока получается. Думаю, что они приближаются к своей цели, но когда у тебя в составе много молодёжи, жизнь становится тяжелее для всех. Так что мы надеемся, что перемены пойдут им на пользу», — цитирует Рутерфорда официальный сайт НХЛ.

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