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Ковальчук снялся в промо-ролике СКА к серии с «Динамо»

Ковальчук снялся в промо-ролике СКА к серии с «Динамо»
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СКА выпустил промо-ролик в преддверии серии второго раунда плей-офф против московского «Динамо». В съёмке принял участие бывший капитан команды Илья Ковальчук, который был выведен из состава команды после проигранного первого матча с «Локомотивом» в предыдущем раунде. При этом без него СКА выиграл четыре встречи подряд.

Ранее стало известно, что Ковальчук возвращеён в состав СКА и сыграет в серии с «Динамо».Первый матч серии пройдёт сегодня в Москве.

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