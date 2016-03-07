Ковальчук снялся в промо-ролике СКА к серии с «Динамо»

СКА выпустил промо-ролик в преддверии серии второго раунда плей-офф против московского «Динамо». В съёмке принял участие бывший капитан команды Илья Ковальчук, который был выведен из состава команды после проигранного первого матча с «Локомотивом» в предыдущем раунде. При этом без него СКА выиграл четыре встречи подряд.

Ранее стало известно, что Ковальчук возвращеён в состав СКА и сыграет в серии с «Динамо».Первый матч серии пройдёт сегодня в Москве.