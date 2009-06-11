"Лада" полностью погасила долги по зарплате

Накануне заседания совета директоров КХЛ, на котором будет утверждён состав участников следующего чемпионата, «Лада» объявила о том, что полностью рассчиталась с хоккеистами по зарплате, информирует официальный сайт клуба.

Напомним, КХЛ выдвинула ранее требование, что к соревнованиям будут допущены лишь те клубы, которые полностью погасили свои долги перед хоккеистами.