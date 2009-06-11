15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

"Лада" полностью погасила долги по зарплате

"Лада" полностью погасила долги по зарплате
Комментарии

Накануне заседания совета директоров КХЛ, на котором будет утверждён состав участников следующего чемпионата, «Лада» объявила о том, что полностью рассчиталась с хоккеистами по зарплате, информирует официальный сайт клуба.

Напомним, КХЛ выдвинула ранее требование, что к соревнованиям будут допущены лишь те клубы, которые полностью погасили свои долги перед хоккеистами.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android