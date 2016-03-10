Светлов: «Динамо» и СКА играют тактически, а ЦСКА с «Торпедо» — агрессивно
Известный тренер, олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о полуфинальной серии Западной конференции, в которой встретились ЦСКА и «Торпедо».
«ЦСКА – «Торпедо»? С параллельной эта серия никак не сравнится. «Динамо» и Питер показывают комбинационный, если хотите, тактический хоккей. А вот ЦСКА и Нижний играют очень агрессивно, кость в кость, с большим количеством удалений. Судьям этого противостояния не позавидуешь – идут постоянные стычки, драчки, удары. Но это тоже очень важная часть игры под названием «хоккей».
Кстати, именно в этом вижу большой плюс нынешнего плей-офф. Хорошо, что мы видим разные стили, и они, сталкиваясь, развивают лигу», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.
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