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Тальбо: не стал ничего напоминать Хоссе

Тальбо: не стал ничего напоминать Хоссе
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Герой седьмого матча финала Кубка Стэнли Максим Тальбо, сделавший дубль в решающей игре с «Детройтом» (2:1), рассказал о своём послематчевом общении с нападающим «крыльев» Марианом Хоссой, который годом ранее покинул «пингвинов» ради шанса завоевать Кубок Стэнли.

Перед нынешним финалом Тальбо достаточно жёстко прокомментировал поступок бывшего одноклубника.

«Я просто сказал ему: „Хорошая работа“. Думаю, что он знает, что ошибся с выбором. Я не стал напоминать об этом», – цитирует Тальбо АР.

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