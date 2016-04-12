Т. Мюррей: «Баффало» вполне может выйти в плей-офф в следующем сезоне

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Тим Мюррей подвёл итоги сезона.
«Я вижу свет. Цель – выход в плей-офф – в следующем году может стать вполне реалистичной. Именно это мы и скажем игрокам: «Да, наша цель – плей-офф. И мы ждём от вас, что вы это сделаете.
Думаю, мы в хорошей форме. В этом году мы стали намного лучше. У нас есть место под кепкой. Я уже поговорил с некоторыми генменеджерами, которые готовы обсудить со мной трейды. Это хороший знак. Мы поборемся и за свободных агентов.
Мы не собираемся подписывать звезду и трёх ролевых игроков из-за короткого состава. У нас не короткий состав. Думаю, наши парни могут сделать шаг вперёд в следующем году.
Но мы будем активными. Мы можем быть креативными, можем обсудить обмены. Есть разные варианты. У многих команд нет стольких вариантов, но мы среди тех организаций, у которых они есть», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.
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