Фетисов оговорился. Медведев Фетисова поправил

Как сообщает «Советский спорт», только в конце брифинга по итогам заседания совета директоров КХЛ, на котором была утверждена формула проведения следующего сезона, стало окончательно ясно, как будут разыгрываться медали чемпионата России в следующем сезоне.

Сначала председатель совета директоров лиги Вячеслав Фетисов объявил о том, что чемпионом страны будет объявлен победитель «регулярки». Однако затем, со слов президента КХЛ Александра Медведева, выяснилось, что Фетисов просто оговорился.

«У нас было много споров на тему, как определять чемпиона страны, — сказал Медведев. — В итоге мы всё-таки решили ничего не менять. И медали национального первенства, как и в прошлом сезоне, будут разыгрывать в Кубке Гагарина. А победитель „регулярки“ получит специальный трофей».